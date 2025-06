Das entzückende Peak ist bereits ein Millionenseller

Wir betrachten Spiele, die eine Million Exemplare verkaufen, oft als eine sehr bewundernswerte Leistung, etwas, das oft AAA-Blockbustern mit großem Publikum vorbehalten ist. Manchmal kommt ein Indie-Liebling und bläst alle unsere Erwartungen über den Haufen, und genau das ist diesen Juni mit Landfall Games Peak passiert.

Das Indie-Kooperativen-Abenteuer hat sich als großer Erfolg erwiesen, so sehr, dass das Projekt in nur sechs Tagen nach seiner Ankunft zu einem Millionenseller geworden ist. Dies wurde in den sozialen Medien bestätigt, wo der Entwickler den Meilenstein einfach mit der Formulierung "Peak " kommentiert.

Obwohl dies definitiv ein großer Moment zum Feiern ist, sollte gesagt werden, dass Peak ein sehr erschwingliches Spiel ist, das derzeit einen Wert von nur 4,64 € auf Steam hat, obwohl dies während eines Startrabattzeitraums gewährt wird, da der traditionelle Wert 7,49 € beträgt.

Hast du schon Peak gespielt und glaubst du, dass es seinen Wert von weniger als einem einzigen Pint Bier wert ist?