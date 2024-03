Das entzückende Abenteuerspiel Europa wurde auf "wahrscheinlich" den Sommer verschoben

HQ

Wenn Sie den Atem angehalten und auf eine Gelegenheit gewartet haben, das entzückende Abenteuerspiel Europa auszuprobieren, sollten Sie vielleicht aufhören. Obwohl der Indie-Titel ursprünglich plante, sein Debüt auf dem PC am 16. April zu feiern, wurde das Spiel nun auf ein nicht genanntes Datum verschoben, das wahrscheinlich im Sommer liegen wird.

Über die Verzögerung hat der Schöpfer Helder Pinto einen Steam-Blogbeitrag veröffentlicht, in dem er erklärt: "Dies war eine sehr schwierige Entscheidung und kam nach vielen Diskussionen zwischen mir und dem Rest des Teams. Europa begann als Nebenprojekt, das ich alleine ins Leben gerufen habe, und in den Jahren seitdem ist es mehr gewachsen, als ich es mir je hätte träumen lassen, obwohl wir immer noch abends und am Wochenende an unseren Tagesjobs arbeiten. Ich bin sehr stolz auf das, was wir zusammen erreicht haben - deshalb kann ich den Gedanken nicht ertragen, das Spiel zu veröffentlichen, bevor es in dem Zustand ist, in dem wir es haben wollen. Leider sieht es so aus, als würde das etwas länger dauern, als wir erwartet haben."

Pinto ging noch einen Schritt weiter und fügte hinzu: "Ich weiß, dass sich viele Leute auf den Start gefreut haben, und ich möchte mich entschuldigen und Sie bitten, noch ein wenig zu warten. Ich verspreche, dass die zusätzliche Zeit gut investiert sein wird, und ich glaube wirklich, dass sich das Warten auf die letzte Arbeit lohnen wird. Wir werden Sie über das neue Datum informieren, sobald wir zu 100 % sicher sind, dass wir bereit für den Start sind."

Europa dreht sich um einen jungen Androiden, der sich aufmacht, eine terraformierte Version des Jupitermondes zu erkunden. Dieser Protagonist, der als Zee bekannt ist, rennt, gleitet und fliegt durch die grüne Umgebung und hat die Aufgabe, Rätsel und Geheimnisse zu lösen, um die Geheimnisse des letzten lebenden Menschen zu lüften.