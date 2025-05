Das Entwicklerteam von Star Wars: Battlefront II will sich für ein drittes Spiel wieder zusammentun

HQ

Star Wars: Battlefront II ist gerade wieder unglaublich beliebt. Obwohl EA im Jahr 2020 beschlossen hat, das Spiel zu beenden und jeglichen weiteren Support einzustellen, hat der jüngste Erfolg von Andor und die Hoffnung, dass es den Fans von Star Wars wieder eingeflößt hat, dazu geführt, dass die Spielerzahlen durch die Decke gegangen sind. Aber das ist noch nicht alles, selbst die ehemaligen Entwickler scheinen daran interessiert zu sein, eine weit, weit entfernte Galaxie zurückzubringen.

Wie in einem Reddit-Thread zu Battlefront II bekannt wurde, hat Ex-Entwickler Mats Helge Holm erklärt, dass er gerne irgendwann in der Zukunft zur Serie zurückkehren würde und dass er nicht allein ist, da "viele" Ex-Entwickler auch daran interessiert wären.

Auf die Frage, welche Entwickler sagen, dass sie zu Battlefront zurückkehren wollen, antwortete Holm vollständig: "Ich, und nachdem ich von meiner Gruppe ehemaliger Kollegen gehört habe, wollen wir die Bande wieder zusammenbringen."

Während EA in letzter Zeit nicht allzu sehr daran interessiert zu sein scheint, in die Welt von Battlefront zurückzukehren, ist dem riesigen Publisher Star Wars nicht fremd, und das wird sich auch nicht ändern. Während wir davon ausgehen, dass Respawn seine Star Wars Jedi -Serie bald mit einem dritten und letzten Teil beenden wird, arbeitet der Entwickler von Titanfall derzeit auch an einem RTS, das im Star Wars -Universum neben Bit Reactor spielt und als Star Wars Zero Company bekannt ist. Da EA und Disney also immer noch zwei Piloten in einem Podracer zu sein scheinen, gibt es vielleicht eine Welt, in der Battlefront III Realität wird.