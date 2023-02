Das Entfernen von The Witcher 3: Wild Hunt's's Genitaltexturen ist "kein Statement gegen Nacktheit"

HQ

The Witcher 3: Wild Hunt war in den letzten Wochen ziemlich oft in den Schlagzeilen, nachdem Fans entdeckt hatten, dass weibliche Charaktermodelle in der Next-Gen-Ausgabe des Spiels Genitalien erhalten hatten. Dies hat zu einer Reihe von Aussagen des Entwicklers CD Projekt Red geführt, der erklärt hat, dass die Texturen nicht hinzugefügt werden sollten.

Diese Situation hat sich erneut entwickelt, da CD Projekt Red nun eine Erklärung gegenüber IGN abgegeben hat, in der es mehr über diesen ungewöhnlichen Skandal enthüllt hat.

"Wie von CD PROJEKT RED bis vor kurzem verstanden wurde, waren die fraglichen Vulva-Texturen Teil der Mod 'HD Monsters Reworked' (HDMR), nicht der Mod 'Vaginas for Everyone'.

"Im Jahr 2021, zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Urheberrechtsübertragungsvereinbarung, bestätigte der HDMR-Mod-Autor gegenüber CDPR, dass er der alleinige Autor der fraglichen Mod war. Der HDMR-Mod-Autor gewährte CD PROJEKT RED-Rechte zur Nutzung der Mod und wurde für seine Arbeit gutgeschrieben und entschädigt."

CD Projekt Red hat auch hinzugefügt, dass die Entfernung der Genitalien-Texturen keine Art von "Statement gegen Nacktheit oder reife Themen" ist und dass dies ausschließlich geschieht, um "die visuelle Kohärenz über alle Charaktermodelle hinweg aufrechtzuerhalten", da die Einbeziehung der Texturen "nicht von Anfang an geplant war".