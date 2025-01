Das Endszenario von Palworld ist nicht das Ende des Spiels

HQ

Palworld ist jetzt seit über einem Jahr auf dem Markt, und letzte Woche haben wir einen kleinen Einblick in einige der Pläne bekommen, die Pocketpair für sein äußerst beliebtes Survival-Crafting-Spiel hat. Diese Pläne beinhalteten ein "Endszenario", das auf dem Weltenbaum basierte.

Laut Community-Manager John "Bucky" Buckley bedeutet das nicht, dass das Ende des Spiels nahe ist. Im Gespräch mit Eurogamer erläuterte er, was die Spieler erwarten können. "Der Weltenbaum, in dem das 'Ende' stattfindet, ist seit dem ersten Tag sichtbar. Viele Spieler vermuteten, dass ihre Reise dort enden würde, und wir wurden wiederholt gefragt, wann der Weltenbaum verfügbar sein wird, also freuen wir uns sehr, das Gebiet endlich für Spieler zu öffnen!"

"Ende" ist vielleicht nicht der beste Weg, um es auszudrücken, sagt Buckley, aber er kann sich keinen besseren Weg vorstellen, um das Szenario zu beschreiben. Weitere Inhalte werden für Palworld kommen, auch nach diesem Szenario, so dass wir das endgültige Update noch eine Weile nicht sehen werden.