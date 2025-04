Das Ende ist nah: Baldur's Gate 3 Patch 8 erscheint morgen, am 15. April,

HQ

Jede Geschichte muss ein Ende haben, auch wenn nicht jeder dafür bereit ist. Larian arbeitet seit fast einem Jahrzehnt an Baldur's Gate 3 und sie haben bereits damit gerechnet, dass Patch 8 mit ziemlicher Sicherheit das letzte große Inhaltsupdate sein wird, bevor das Studio das verbleibende Team in seine beiden laufenden Entwicklungen einbezieht, von denen wir immer noch nichts wissen. Patch 8 ist seit Januar in Arbeit, und wir wissen jetzt, dass er morgen, am 15. April, offiziell für die PC-, Xbox Series- und PS5-Versionen veröffentlicht wird.

Patch 8 enthält neben neuen Dialogoptionen zwölf neue Unterklassen (eine für jede Klasse im Spiel) sowie den lang erwarteten Fotomodus und plattformübergreifendes Crossplay. Um uns alles über die neuen Funktionen zu erzählen, wird es am Mittwoch, den 16. April 2025 um 14:00 Uhr BST/15:00 Uhr MESZ ein gestreamtes Event der Entwickler auf Twitch geben, bei dem sie auf alle enthaltenen Inhalte eingehen werden.

Und danach... Das wird es sein. Baldur's Gate 3 wird offiziell fertiggestellt sein, nach fast zwei Jahren voller Updates und neuer kostenloser Inhalte für eines der besten RPGs aller Zeiten. Und wir müssen nur nach Faerun zurückkehren, um mit unseren Freunden auf anderen Plattformen neue Charaktere und Geschichten zu erkunden. Und auch, sich darauf zu freuen, was als nächstes von diesem Entwicklerteam kommt, das jetzt höhere Erwartungen als je zuvor hat.