Das Ende einer Ära: Produktion des Nintendo 3DS wurde eingestellt

Diese Woche wurde der Nintendo 3DS vollständig eingestellt, die Handheld-Gerätefamilie ist von nun an ein Teil der Videospielgeschichte. Viele japanische Verkaufsstellen, wie zum Beispiel Dengeki Online, berichten über eine neue Nachricht, die auf der Webseite der Nintendo-3DS-Familie angezeigt wird. Sobald man die beiden Produkte New 2DS XL oder 3DS anklickt, erhält man einen Text, der übersetzt "Die Produktion des Geräts wurde eingestellt" lautet. Nintendo Spanien und Großbritannien verfügen nur noch über kleine Lagerbestände, dementsprechend müssen sich Kunden in Zukunft ggf. auf den Privatverkauf konzentrieren.

Über 75 Millionen Einheiten des Nintendo 3DS wurden seit 2011 verkauft. Es ist die letzte tragbare Handheld-Konsole, die vom japanischen Hardware-Hersteller produziert wurde, doch die Zukunft des Unternehmens ist hybrid und nicht weniger brillant. Der tragbaren Konsole, die sich nach einem schwierigen Start spektakulär erholen konnte und fast ein Jahrzehnt lang relevant blieb, gedenken aktuell viele Spieler auf den sozialen Medien. Was sind eure Lieblingsspiele auf der Hardware?