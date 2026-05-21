Das Ende einer Ära? Antena 3 verliert die Rechte an 'El Rosco' in Pasapalabra, ein großer Schock bei den TV-Rechten

HQ

Pasapalabra, eine der bekanntesten TV-Spielshows Spaniens seit ihrer Erstausstrahlung im Jahr 2000, wird ihr berühmtestes und beliebtestes Spiel, das 'Rosco', auf Anordnung des Obersten Gerichtshofs verlieren, weil der Produzent Atresmedia, selbst wenn er die Rechte für das Format hat, die Rechte für dieses spezielle Spiel nicht besitzt. Kurz gesagt, Pasapalabra ist eine Adaption der kurzlebigen britischen Serie The Alphabet Game (1996–97), deren Rechte ITV Studios gehören, aber die Spielshow wurde nach ihrer italienischen Adaption Passaparola berühmt, die das berühmte 'Rosco'-Spiel integrierte, das dort als 'Ruota delle lettere' bekannt war.

Allerdings stammt 'el Rosco', der mit Abstand der bekannteste und unterhaltsamste Teil der Show ist, nicht aus dieser britischen Sendung und gehört einer anderen Firma, dem niederländischen Produzenten MC&F. Dieses Spiel, bei dem zwei Kandidaten eine schnelle Abfolge von Fragen korrekt beantworten müssen, jeweils einen für jeden Buchstaben des spanischen Alphabets, wurde von zwei Italienern, Reto Luigi Pianta und René Mauricio Loeb, für eine andere Spielshow namens End Game 21x100 entwickelt, die später in den 1990er Jahren mit der italienischen Version der Show (Passaparola) zusammengelegt wurde. die daraufhin die Rechte am Spiel an die niederländische Firma abgab.

Die spanische Version, die seit 2000 auf zwei verschiedenen Sendern läuft (Antena 3 und Telecinco), basiert jedoch auf der britischen Version von ITV, das das Spiel 'Rosco' nie hatte, sondern durch eigenes geistiges Eigentum geschützt war.

Die Gerichtsentscheidung zwingt Antena 3, letzte Änderungen für die heute Abend um 20:00 Uhr MESZ geplante Sendung vorzunehmen. Laut El País wird die Sendung weiterhin ausgestrahlt, aber ohne das Star-Spiel wird sie den Großteil ihres Interesses verlieren, bis sie einen Ersatz finden... und hoffen, dass das Publikum es akzeptiert.

Der Fernsehsender ist außerdem gezwungen, alle Aufnahmen der Show mit dem Rosco-Spiel vom Markt zu entfernen und zu vernichten, ebenso wie "die Entfernung aus dem kommerziellen Vertrieb, das Deaktivieren und, falls nötig, die Zerstörung aller materiellen Elemente, Ausrüstungen oder Instrumente, die hauptsächlich für die Reproduktion, Erstellung oder Herstellung eines Fernsehprogramms oder audiovisuellen Werks bestimmt sind, das El Rosco enthält."

Mit anderen Worten, ein großer Schlag, der dem Sender unermesslichen Schaden zufügen könnte: Es ist fast täglich die meistgesehene Sendung im Fernsehen, mit durchschnittlich 1,8 Millionen Zuschauern und einem Bildschirmanteil von 20,5 %. Der richterliche Sieg in Spanien könnte MC&F die Tür öffnen, ähnliche Beschwerden in anderen Ländern Lateinamerikas zu verfolgen, in denen die Show (und das Spiel 'Rosco') ohne Rechte ausgestrahlt werden...