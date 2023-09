Das Ende der Geschichte von Mortal Kombat 1 erklärt

HQ

Mortal Kombat 1 wird heute offiziell veröffentlicht, und abgesehen davon, dass du deine Freunde mit grausamen Todesfällen töten musst, gibt es noch viele andere Dinge, die du dir ansehen solltest. Einer davon ist der Story-Modus, in dem Liu Kang versucht, seine Zeitlinie vor einer neuen und gefährlichen Bedrohung zu schützen. Das Ende ist wild, wie uns Ed Boon in unserem Interview mit ihm auf der Gamescom gesagt hat, aber wenn ihr das Ende noch nicht erreicht habt oder sehen wollt, was es für die Zukunft von Mortal Kombat bedeutet, haben wir das Richtige für euch.

Natürlich gibt es in diesem Artikel massive Story-Spoiler, und wenn Sie blind hineingehen möchten, empfehlen wir Ihnen, sich jetzt abzuwenden. Aber wenn Sie bis hierher gelesen haben, vermuten wir, dass Sie nicht vor Spoilern zurückschrecken.

Nachdem herausgefunden wurde, dass Shang Tsung und Quan Chi ihre Kräfte nicht von dem mysteriösen Wesen Damashi erhalten haben, sondern von einem anderen Shang Tsung aus einer anderen Zeitlinie, versammelt Liu Kang Verbündete aus anderen Zeitlinien, um sich dieser ultimativen Bedrohung zu stellen. Es ist wirklich ein bisschen wie ein Multiversum-Durcheinander, aber es endet in Armageddon, einem Kampf zwischen allen Mächten des Guten und allen Mächten des Bösen. Mehrere Versionen bekannter Charaktere tauchen auf, und du musst dich entscheiden, wen du in den finalen Showdown gegen Shang Tsung mitnimmst, mit Liu Kang an deiner Seite als Kameo.

Je nachdem, für wen du dich entscheidest, erhältst du ein paar verschiedene Dialogoptionen, aber ansonsten bestehen deine Kämpfe aus Schlägereien in einer Runde gegen zufällige Kombinationen bekannter Gesichter. Quan Chi gemischt mit Sub-Zero zum Beispiel. Sindel und Reptile verschmolzen zu einer reptilienartigen Femme fatale. Es ist seltsam und verrückt, aber es macht viel Spaß, kombiniert mit der filmischen Qualität, die oft mit MKs Geschichten verbunden ist. Wir sehen auch Cameos von den Kombat Kids, Ninja Mime und vielen mehr, wobei so ziemlich jeder ein blutiges Ende findet, wenn Sie Ihren Weg zur Spitze des Hügels erklimmen.

Dort trittst du nach einer Zwischensequenz, die Liu Kang aus dem Kampf nimmt, gegen Titan Shang Tsung an. Sobald du besiegt wurdest, wirst du zurück ins Dorf Fengjian gebracht, wo die Geschichte beginnt. Unsere Helden von Earthrealm genießen einen Tee und Johnny Cage spricht über den Film, den er über ihre Abenteuer dreht. Alles ist gut, und Liu Kang hat die Ordnung in seiner Zeitlinie wiederhergestellt. Dennoch gibt es neue Bedrohungen, wie z.B. die Lin Kuei, die sich gegen Earthrealm gewandt haben.

Damit ist die Geschichte von Mortal Kombat 1 beendet und führt uns zurück nach Armageddon, aber mit einem größeren Ausmaß, da Titanen jetzt das Schlachtfeld übersäen. Aber das ist noch nicht alles, was es zu sehen gibt. In der Mid-Credits-Sequenz sehen wir, dass nicht alle in der letzten Schlacht starben, und Titan Havik wartete in den Startlöchern und genoss das Chaos, das sich vor ihm entfaltete. Er tötet Jax und macht sich selbst zum nächsten großen Bösewicht.

Es scheint, dass Havik unser Bösewicht sein wird, wenn Mortal Kombat 1 sich mehr in eine Multiversum-Geschichte bewegt. Havik wird in dieser Version des Universums immer noch aus dem Chaosreich stammen, aber dieses Mal ist er mächtiger, da er als Titan die Kontrolle über seine eigene Sanduhr haben wird. Viele Fans werden froh sein, die typischen Bösewichte von Shang Tsung, Quan Chi und Shao Kahn hinter sich zu lassen und sich der chaotischeren Natur von Havik zuzuwenden. Das Multiversum bietet endloses Potenzial für Mortal Kombat, aber hoffen wir nur, dass es nicht so flach fällt wie das Marvel-Multiversum bisher.

Was hältst du vom Ende von Mortal Kombat 1? Was glaubst du, wie es mit der Geschichte weitergeht?