Das Ende der Final Fantasy VII: Remake-Trilogie wird "diejenigen ansprechen, die das Original geliebt haben"

HQ

Wie Sie wahrscheinlich wissen, werden in naher Zukunft viele aufregende Dinge mit Final Fantasy VII: Remake passieren. Zuerst wird es im Januar auf Switch 2 und Xbox Series S/X veröffentlicht, gefolgt von der Fortsetzung Final Fantasy VII: Rebirth. Und um das Ganze abzurunden, haben wir auch noch den letzten dritten Teil, der später in allen Formaten erscheinen wird.

Danach wird die Trilogie abgeschlossen sein, und hoffentlich werden wir mit diesem Remake zufrieden sein, das in vielerlei Hinsicht fast als neues Spiel und nicht nur als Neuinterpretation von Final Fantasy VII angesehen werden kann. Zumindest glaubt das Game Director Naoki Hamaguchi, der während der Brazil Game Show 2025 verkündete, dass das Ende abgeschlossen ist und alle Fans - sowohl alte als auch neue - es zu schätzen wissen werden (transkribiert von Wccftech):

"Natürlich habe ich schon eine klare Vorstellung vom Ende von Final Fantasy VII Remake Part 3. Ich denke, diese Schlussfolgerung wird sowohl diejenigen ansprechen, die das Original geliebt haben, als auch diejenigen, die dank der Remake-Serie zu Fans von FF7 geworden sind. Ich bin zuversichtlich, dass dieses neue Spiel von allen geliebt wird."

Wir wissen noch nicht, wann der dritte Teil tatsächlich veröffentlicht wird, aber es wird wahrscheinlich mindestens ein paar Jahre entfernt sein, und 2028 wäre unsere Vermutung.