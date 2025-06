Das Ende der Fahnenstange: Beat Saber Support wird auf PlayStation eingestellt

HQ

Unabhängig davon, ob Sie ein häufiger Liebhaber von Virtual-Reality-Videospielen sind oder einfach nur mit der Technologie flirten, sind Sie wahrscheinlich mit Beat Saber vertraut oder bewusst. Es hat sich im Laufe der Jahre im Wesentlichen zum Tentpole-VR-Spiel entwickelt, ähnlich wie Mario Kart heutzutage der Tentpole-Nintendo-Titel ist. Aus diesem Grund könnte es dich überraschen zu hören, dass der Support für Beat Saber ausläuft, allerdings nur auf PlayStation.

Ja, es wurde bestätigt, dass die PS4- und PS5-Versionen des Spiels keinen zusätzlichen Support oder neue Inhalte mehr erhalten werden, womit der siebenjährige Support endet. Der Grund scheint sich einfach um die Vorbereitung auf das zu drehen, was als nächstes für die Beat Saber -Serie kommt, wie uns auf einer FAQ-Seite folgendes mitgeteilt wird:

"Da wir in die Zukunft blicken und den nächsten großen Sprung für Beat Saber planen, haben wir die Entscheidung getroffen, ab Juni 2025 keine Updates mehr für PS4 und PS5 zu veröffentlichen. Unsere Leidenschaft für VR ist ungebrochen. Wir sind gespannt auf die Möglichkeiten, die vor uns liegen, und darauf, was wir den FansBeat Saber bieten können, die uns in den letzten 7 Jahren auf dieser Reise begleitet haben."

Das Spiel wird weiterhin für PlayStation VR-Benutzer spielbar und käuflich zu erwerben sein, aber es wird in Zukunft keine neuen Inhalte oder Unterstützung mehr erhalten. Außerdem wird der Multiplayer für die PS-Versionen ab dem 21. Januar 2026 deaktiviert, auch wenn Cross-Buy auf absehbare Zeit nicht entfernt wird.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass "es keine Änderungen an der Steam-Unterstützung gibt; Musikveröffentlichungen werden weiterhin auf Steam geteilt" und dass Lady Gaga vom 5. Juni Abracadabra der letzte neue Inhalt ist, der den PS-Versionen hinzugefügt wird.

Sind Sie von dieser Entwicklung überrascht?