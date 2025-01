Das ehemalige Dr. Disrespect-Studio Midnight Society schließt und entlässt alle seine Mitarbeiter

Midnight Society hatte nicht das einfachste Leben. Das Studio wurde vor einigen Jahren von einer Ansammlung von Branchenveteranen und Influencer Guy "Dr. Disrespect" Beahm gegründet, und obwohl das Ziel darin bestand, einen Ort zu schaffen, an dem Community-getriebene Titel wie der in Entwicklung befindliche Deadrop entwickelt werden können, machten die Kontroversen und Anschuldigungen, die gegen Dr. Disrespect erhoben wurden, das letzte Jahr zu einem kleinen Albtraum für das Studio. was letztendlich zu Entlassungen im September führte, und das hat ihnen offensichtlich nicht geholfen, ihre Zukunft zu sichern.

In einer Erklärung in den sozialen Medien hat Midnight Society bestätigt, dass es schließt und dass alle 55 Mitarbeiter entlassen werden. Der Entwickler stellt die Arbeit in Deadrop ein und versucht, Plätze in anderen Studios für sein betroffenes Team zu sichern. Die vollständige Erklärung des Entwicklers finden Sie unten.

Was noch nicht erklärt wurde, ist, wie sich diese Entscheidung auf die Gründer auswirken wird, die sich frühzeitig in Deadrop eingekauft haben, um seine Entwicklung zu unterstützen. Midnight Society hat noch nicht bestätigt, ob diese Personen für ihr finanzielles Engagement für das Spiel eine Rückerstattung erhalten werden.