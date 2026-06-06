Das Ego-Psycho-Horror-Spiel Don't Fret erscheint im Oktober

The Future Games Show: Summer Showcase ist zu Ende gegangen, nachdem sie den Fans Updates zu einer Reihe spannender und vielversprechender kommender Videospiele gegeben hat, darunter die Hauptattraktion Exodus.

Ein weiterer Entwickler, der anwesend war, war Scary Kid Studios, die auf der Präsentation ein Update zu ihrem psychologischen Action-Horror-Spiel Don't Frret teilten. Der Titel ist ein Wortspiel, das die Horror-Untertöne mit der Bedeutung von Musik und Sound im Spiel verbindet, denn es handelt sich um ein Projekt, bei dem Lärm sowohl dein Retter als auch dein Untergang ist.

Die Prämisse von Don't Fret ist es, einer Musikschule namens Harmonic Heights zu entkommen. Du spielst eine empfindungsfähige Gitarre namens Fret, die dunkle Geheimnisse erfährt, die die Schule bewahrt, und sich schließlich entscheidet, diese zu lüften, damit sie der breiteren Welt zugänglich gemacht werden. Natürlich gibt es Wesen, die es vorziehen würden, dass dies nicht der Fall wäre, weshalb Fret sich verstecken, ausweichen, austricksen und anderweitig außerhalb der Reichweite der "tief verdrehten Wesen" bleiben muss, wie die Pressemitteilung sie beschreibt, die Frret jagen.

Vor diesem Hintergrund hat Scary Kid während der Future Games Show enthüllt, dass wir bald Don't Fret spielen werden, da das Spiel offiziell bereits am 1. Oktober auf dem PC erscheinen wird. Es gab bereits vorherige Informationen, dass das Spiel auch für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird, aber es ist unklar, ob dieses Debüt auf diesen Plattformen gematcht wird oder ob Konsolenfans noch etwas länger warten müssen.

Mit dem bevorstehenden Start können Sie unten einige neue Bilder von Don't Fret sehen, das sich als weiteres Highlight für Horror-Liebhaber in der kommenden gruseligen Saison abzeichnet.