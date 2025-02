Das Durchsickern eines angespannten Treffens zwischen den Präsidenten der Ligue 1 über TV-Rechte schockiert Frankreich: "Ihr schüchtert alle ein!"

HQ

Am Mittwochabend, als sich die meisten Fußballfans in Frankreich darauf vorbereiteten, Paris Saint-Germain gegen Brest zu besiegen oder Kylian Mbappé einen Hattrick in derChampions League zu sehen, strahlten die 20:00-Nachrichten auf France 2 eine Blockbuster-Nachricht aus: das Durchsickern eines Treffens zwischen den Klubpräsidenten der Ligue 1 über die Vergabe der TV-Rechte, ein Kopfzerbrechen, das den französischen Fußball immer noch verfolgt.

Das Treffen per Videokonferenz fand am 14. Juli 2024 statt, und die Vereinspräsidenten einigten sich darauf, die Ligue-1-Rechte an DAZN zu übertragen: acht Spiele pro Spieltag, mit Ausnahme eines exklusiv für beIN Sports, den katarischen Sender. Das Treffen zeigte mehrere Momente der Spannungen zwischen den Klubpräsidenten, insbesondere zwischen Nasser Al-Khelaïfi, dem Präsidenten von PSG, der John Textor, den Präsidenten von Lyon, sogar als "einen Cowboy aus dem Nichts" bezeichnete, nachdem Textor gesagt hatte, Nasser würde "alle tyrannisieren".

L'Equippe veröffentlichte ein vollständiges Transkript des Interviews (via RMC Sport). Einige schmeicheln den Katarern, wie Vincent Labrune, Präsident der Ligue de Football Professionnel (LFP), der sagt: "Danke an beIN Sports und Nasser Al-Khelaïfi", nachdem die Katarer angeboten haben, den DAZN-Deal abzuschließen. Joseph Oughourlian, Präsident von Lens, sagt jedoch: "Man muss ein Konzept verstehen, das einem bei beIN oder bei PSG oder beiden eindeutig entgeht, nämlich Interessenkonflikt. Du schüchterst alle ein!"

Am 3. März wird es ein weiteres Treffen geben, um das Problem der TV-Rechte zu lösen

Die Sitzung dauert eine Stunde, bevor über die Aufteilung der Rechte zwischen DAZN und beIN Sports abgestimmt wird. Einige Mitglieder des Treffens sagten, sie erwägen, rechtliche Schritte wegen des Durchsickerns des vertraulichen Treffens einzuleiten, während PSG-nahe Quellen gegenüber RMC Sport sagten, dass dies ein Zeichen dafür sei, dass jemand versuche, Nasser zu schaden, der letzte Woche wegen Komplizenschaft beim Machtmissbrauch verurteilt wurde.

Monate nachdem der Deal unterzeichnet wurde, der die Rechte zwischen den beiden Sendern aufteilte, wurde DAZN beschuldigt, den Vereinen nicht das Versprochene gezahlt zu haben. Die LFP stimmte dann letzte Woche der Verwendung von Reservefonds zu, um die Klubs zu bezahlen, auch ohne die Entscheidung des Pariser Tribunals für wirtschaftliche Aktivitäten abzuwarten. In der Zwischenzeit sagt DAZN, dass sie "von der Liga über das Produkt, das sie gekauft haben, getäuscht wurden", und fordert, wie RMC Sport berichtet, eine Entschädigung. Die Angelegenheit wird vor Gericht geklärt, während sich die Vereinsvorsitzenden sowie LFP, DAZN und sogar der Sportminister am 3. März treffen werden, um eine Lösung des Konflikts zu finden.