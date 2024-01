Das Duell auf Mustafar wurde im Animationsstil von The Clone Wars neu aufgelegt

Fans von A Galaxy Far, Far Away haben die Zeichentrickserie Star Wars: The Clone Wars wirklich lieben und schätzen gelernt, und wir sehen die Auswirkungen davon noch heute in Form von Serien wie The Bad Batch und Tales of the Jedi. Die Fan-Produktionsfirma, die als Hello There bekannt ist, hat beschlossen, diesen beliebten Kunststil zu nutzen, um eine der ikonischsten Schlachten in der Geschichte von Star Wars neu zu erfinden und dem Duell auf Mustafar einen neuen Anstrich zu verpassen.

Das 15-minütige Video ist eine vollständige Nachbildung der Schlacht und der Ereignisse, die sich kurz vor der schicksalhaften Begegnung ereigneten und ihr vorausgingen. Unnötig zu erwähnen, dass dies eine perfekte Möglichkeit ist, diese Lücke zu füllen und die ohnehin schon fantastische Serie abzurunden, wenn Sie sich nach mehr Clone Wars -Action gesehnt haben.