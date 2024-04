Das dritte Kapitel von Ravenswatch erscheint in einem neuen Update

HQ

Passtech Games hat soeben ein weiteres großes Update für Ravenswatch veröffentlicht. The Fall of Avalon wurde Anfang des Monats angekündigt, aber jetzt ist es bereit für die Veröffentlichung und bringt das mit Spannung erwartete dritte Kapitel ins Spiel.

Die Spieler können sich auf eine neue Zone freuen, die mit zusätzlichen Gegnern, Ereignissen und Bossen bevölkert ist. Außerdem erhaltet ihr Zugang zu einer neuen Quest, die sich um den kopflosen Reiter dreht, die Möglichkeit, bis Stufe 10 und darüber hinaus zu erreichen, und neue Möglichkeiten, die Herausforderungen des Spiels zu meistern.

Das nächste Update für Ravenswatch wird die Veröffentlichung von 1.0 des Spiels mit sich bringen, einschließlich des Endbosses und eines neuen spielbaren Helden. Seht euch hier den Trailer zu The Fall of Avalon an: