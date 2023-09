Das dritte große Märchen von Monkey Island ist jetzt in Sea of Thieves verfügbar.

HQ

Rare hat angekündigt, dass die dritte große Geschichte im Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island-Update (ein kostenloser Inhalt für alle Spieler) jetzt verfügbar ist. Der Abschluss der urkomischen Geschichte von Guybrush Threepwood durch Sea of Thieves geht mit diesem neuesten Abenteuer zu Ende, das für alle Fans von Monkey Island und LucasArts' Abenteuern ein wahrer Leckerbissen war.

Wieder einmal führt uns dieses dritte Tall Tale durch duellierende Beleidigungen, verrückte Rätsel und Rätsel und das Navigieren durch Lavakatakomben, umgeben von urkomischen und liebenswerten Charakteren.

Sie können Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island sowohl auf Xbox One und Xbox Series als auch auf PC genießen, und der Titel ist in allen Game Pass-Optionen enthalten.