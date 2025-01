Das Drehbuch von Seven wurde unzählige Male umgeschrieben, um Denzel Washington zu sichern

HQ

In einem kürzlichen Interview mit The Independent sprach Regisseur David Fincher über die Herausforderungen hinter den Kulissen, die die Entstehung von Seven geprägt haben. Obwohl der Film mit Morgan Freeman und Brad Pitt in den Hauptrollen als Maßstab für das Thriller-Filmemachen gilt, sollte er nicht immer das Duo zeigen, das schließlich auf der Leinwand zu sehen war.

Fincher verriet, dass New Line Cinema zunächst versuchte, große Namen wie Al Pacino und Denzel Washington für die Hauptrolle an Land zu ziehen. Washington lehnte die Rolle jedoch bekanntlich ab, eine Entscheidung, die er später bereute. Laut Fincher hat das Studio mindestens 10 oder 11 Mal das Drehbuch umgeschrieben, um es an Denzel Washingtons Vorlieben anzupassen. Als Fincher jedoch die Leitung übernahm, hatte Denzel das Projekt bereits hinter sich.

Trotz der zahlreichen Umschreibungen erweckten die endgültigen Besetzungsentscheidungen von Pitt, Freeman, Gwyneth Paltrow und Kevin Spacey den Film auf eine Weise zum Leben, die noch heute beim Publikum nachhallt. Wäre Seven mit Denzel Washington in der Hauptrolle noch ikonischer geworden?