Das Drehbuch für die Fortsetzung Constantine ist fertig

Fast 20 Jahre nach der Veröffentlichung des Kultklassikers Constantine machen wir mit der Fortsetzung ernsthafte Fortschritte. Regisseur Francis Lawrence sowie die Schauspielerinnen Rachel Weisz und Tilda Swinton haben über ihre Rückkehr in die Welt von Constantine gesprochen, zusammen mit dem Mann selbst, Keanu Reeves.

Bevor jemand in ein Kostüm schlüpft und mit den Dreharbeiten beginnt, muss natürlich ein Drehbuch geschrieben werden, und es scheint, dass mit Constantine 2 ein großer Schritt gemacht wurde. Im Gespräch mit Comicbook.com sagte Produzent Lorenzo di Bonaventura, dass er das Drehbuch noch nicht geöffnet habe, aber es liege in seinem Posteingang.

"Du weißt, dass es gerade in meinem Posteingang ist. Lustigerweise habe ich aber zu viel Angst, es zu lesen", sagte er. "Ich will, dass es so gut wird, so sehr."

Es ist möglich, dass der Film in das DCU-Line-up von 2025 und darüber hinaus aufgenommen wird, aber wir müssen erst sehen, ob das Drehbuch gut ist, bevor Leute für die Produktion geholt werden.