Das Drehbuch für den nächsten Ghostbusters-Film soll fertig sein

Seit Ghostbusters: Afterlife ein großer Hit wurde, haben Jason Reitman und Gil Kenan hart an einer Fortsetzung mit dem Arbeitstitel Firehouse gearbeitet. Etwas, das nun endlich auf dem Weg zu sein scheint und in einem Interview mit CB (ComicBook.com) gab uns Schauspieler Ernie Hudson einige weitere Details über die Arbeit an Afterlife 2. Hudson, der den Charakter Winston Zeddermore in Ghostbusters spielt, hatte folgendes zu sagen.

"Ich habe eine Version gelesen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich verpflichtet haben, einen weiteren zu machen. Ich bin sehr glücklich damit, aber ich weiß auch, dass dies früh ist. Jason war unglaublich und ich liebe und schätze ihn wirklich. Ich bin so dankbar, dass ich mit ihm arbeiten kann. Also, ich bin aufgeregt, aber... Ich habe nichts und ich nehme nie etwas an.

Ich bin aber froh, Ghostbusters in meiner Filmografie zu haben. Und ich freue mich einfach, wenn ich kleine Kinder sehe, zwei und drei Jahre alt, die das Lied singen und sich darüber freuen."

Der Klatsch rund um den Film deutet darauf hin, dass wir noch einmal New York und die alte Feuerwache besuchen werden, die in den ersten beiden Filmen die Basis der Bande war. McKenna Grace hat auch bestätigt, dass sie als Phoebe zurückkehren wird, und wir können mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass dies auch für den Rest der Bande gelten wird.

Ghostbusters: Afterlife 2 soll am 20. Dezember nächsten Jahres Premiere feiern. Bist du gespannt auf neue Abenteuer mit den jungen Ghost Busters?