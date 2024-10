Das Drehbuch für den Film Dead by Daylight ist in Arbeit

HQ

Nach dem Erfolg von Five Nights at Freddy's scheint das Studio Blumhouse darauf erpicht zu sein, ein weiteres Horror-Videospiel zu adaptieren. In Zusammenarbeit mit James Wans Atomic Monster enthüllte Blumhouse letztes Jahr die Idee, aber seitdem sind nur sehr wenige Informationen zu uns gekommen.

Jetzt bestätigte Jason Blum von Blumhouse, dass das Studio am Drehbuch für den Film arbeitet. Im Gespräch mit Comicbook.com hatte er Folgendes zu sagen:

"Wir nehmen keine Filme in den Kalender auf, bis wir das richtige Drehbuch haben... Es hat 10 Jahre gedauert, Five Nights at Freddy's zu drehen, und ich denke, einer der Gründe, warum der Film funktioniert hat, ist, dass wir 10 Jahre damit verbracht haben, es richtig zu machen... Wir arbeiten an einem Drehbuch, aber es könnten fünf Jahre sein, es könnten auch 12 Monate sein. Du weißt es einfach nicht. Du kannst den Film nicht machen, bis das Drehbuch stimmt, und du weißt nicht, wie lange das dauern wird."

Seit der Enthüllung des Films wurden keine weiteren Namen mit ihm in Verbindung gebracht, aber es könnte noch lange dauern, bis wir ein weiteres Update erhalten. Die Fans werden nicht glücklich sein mit der Aussicht, fünf Jahre oder länger zu warten, aber sie müssen einfach hoffen, dass das Drehbuch rechtzeitig kommt.