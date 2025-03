Das Dragon Ball DAIMA-Abenteuer kommt im Sommer zu Dragon Ball Z: Kakarot

HQ

Trotz seiner Höhen und Tiefen ist Dragon Ball Z: Kakarot nach wie vor das meistverkaufte und am meisten unterstützte Action-RPG, das jemals in der Geschichte von Dragon Ball versucht wurde. Und wie Ende letzten Jahres angekündigt, wird Bandai Namco den Titel weiterhin mit dem Dragon Ball Daima DLC unterstützen, der erst diese Woche seine Ausstrahlung in Japan beendet hat.

Das bedeutet, dass das letzte Dragon Ball-Werk, das Akira Toriyama zu Lebzeiten beaufsichtigt hat, nun im Anime abgeschlossen ist. Bandai Namco möchte den Moment nutzen, um uns voranzubringen, dass Dragon Ball Z: Kakarot - Daima - Abenteuer durch das Dämonenreich Teil 1 im Sommer 2025 auf allen Plattformen erscheinen wird, mit der ersten Hälfte der Geschichten von Daima Son Goku im Dämonenreich zusammen mit seinen neuen Freunden. Ein zweiter Teil des DLCs wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht und kann zusammen in einem Paket oder separat erworben werden.

Bereit für ein letztes Abenteuer mit Akira Toriyamas Son Goku? Viel Spaß mit dem neuen Trailer unten.