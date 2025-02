Das Dorf von Spirittea wächst weiter: Phantom Friends-Update erscheint für Xbox und Nintendo Switch

HQ

Viele Spiele haben versucht, auf den gemütlichen Top-Down-Top-Down-Top-Down-Lifesim-Zug aufzuspringen, um nur einen Bruchteil des Erfolgs von Giganten wie Stardew Valley, Animal Crossing und Harvest Moon zu kratzen. Kaum einem von ihnen gelingt es, aber im Schatten dieser angenehmen Spiele sind andere wie Spirittea entstanden, die auch langsam unter den Fans des Genres Fuß gefasst haben.

Der Titel, falls Sie ihn nicht kennen, hat eine sehr interessante Erzählung, in der Sie ein neuer Bewohner in einem abgelegenen Dorf in den Bergen sind und am Ende ein Spa eröffnen, in dem sich die Geister ausruhen können, und sie dabei dazu bringen, die Dorfbewohner mit ihrem Leben in Ruhe zu lassen. Genau das, was du denkst: Kombiniere Spirited Away mit Stardew Valley.

Und die Macher von Cheesemaster Games und No More Robots haben es seit seiner Veröffentlichung im November 2023 verfeinert und erweitert. Heute haben sie, ohne weiter zu gehen, das Phantom Friends-Update veröffentlicht, eines der ehrgeizigsten Updates, das bereits auf Steam, Nintendo Switch und Xbox-Versionen des Spiels verfügbar war. Es enthält neue Questreihen und Geister (darunter einen Geisterhändler mit exklusiven Gegenständen) sowie Haustiergeister und Fehlerbehebungen.

Wenn Sie das Spiel noch nicht kennen und ihm mit dem, was Sie sehen und lesen, eine Chance geben möchten, gibt es jetzt für eine begrenzte Zeit einen 40% Rabatt auf Steam, und das für einen guten Zweck: Es ist Teil der Wohltätigkeitsaktion für das Great Ormond Street Hospital, deren Erlös an ein Kinderkrebszentrum geht.

Werden Sie diese neuen Inhalte in Spirittea ausprobieren?