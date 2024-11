Das Donkey Kong-Land wird am 11. Dezember in der Super Nintendo World in Japan eröffnet

HQ

Die Super Nintendo World in den Universal Studios Japan wurde endlich in ihrer Gesamtheit enthüllt. Dieser neue Themenbereich, der auf Donkey Kong Country basiert und vor allem im Spiel Donkey Kong Country Returns zu sehen ist, wird am 11. Dezember 2024 eröffnet.

In diesem Themenland gibt es nur eine Achterbahn, aber es ist eine große: Mine Cart Madness ist eine neue, noch nie dagewesene Achterbahn, in der die Fahrfahrzeuge buchstäblich zu schweben scheinen, genau wie in den Spielen.

In der Gegend gibt es jedoch mehrere interaktive Spiele, darunter Bongos zum Spielen oder Buchstaben KONG, die mit dem (gegen Aufpreis) NFC-Armband gefunden und gescannt werden können. Es wird einen Souvenirladen geben, einen Imbissstand mit Hotdogs, Cranky Kong und Rambi werden animatronische Outfits zubereiten und DK selbst wird in einem kompletten Kostüm auftreten.

Dieses neue Themenland neben dem Super Mario-Land sollte letzten Sommer eröffnet werden, verzögerte sich jedoch aufgrund einiger technischer Probleme, wahrscheinlich aufgrund der Komplexität des neuen Fahrgeschäfts (das seit Monaten getestet wird).

Wer ein neues Donkey Kong-Spiel spielen möchte, muss weiter warten: Das letzte DK-Spiel erschien vor über zehn Jahren auf Wii U. Nintendo wird Donkey Kong Country Returns HD jedoch im Januar 2025 neu auflegen, so dass die Besucher des Parks das Spiel kaufen können, auf dem es direkt basiert... zum vollen Preis, obwohl es sich um einen vierzehn Jahre alten Titel handelt.

Nächstes Jahr wird auch der neue Park des Universal Orlando Resorts, Epic Universe, im Mai 2025 mit Super Mario- und Donkey Kong-Ländern eröffnet. Aber japanische Besucher der Universal Studios Japan in Osaka werden die ersten sein, die diese zum Leben erweckte Donkey Kong-Welt erleben.