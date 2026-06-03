Das Dinosaurier-Horrorspiel The Lost Wild lebt, soll nächstes Jahr erscheinen

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Das heißeste PlayStation-Event des Sommers ist in vollem Gange, und als wir einige hinterhältige Dinosaurier in schwach beleuchteten Büschen herumhuschen sahen, dachten einige von uns, wir würden Jurassic Park: Survivor ganz frisch sehen, aber das hier stellte sich als etwas anderes heraus.

Einige von euch erinnern sich vielleicht an The Lost Wild, entwickelt von Great Ape Games und veröffentlicht von Annapurna Interactive, das 2024 vorgestellt wurde und noch im selben Jahr erscheinen soll. Offensichtlich ist das nicht passiert, aber jetzt haben wir ein ermutigendes Lebenszeichen in Form eines neuen Trailers erhalten.

Wieder sieht es so aus, als wäre Dinosaurier-Survival-Horror in der Ego-Perspektive das Menü. Wir haben kein genaues Veröffentlichungsdatum erhalten, aber die Veröffentlichung ist für 2027 geplant. Den spannenden Trailer könnt ihr euch unten ansehen!