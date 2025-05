Das digitale Debüt von A Minecraft Movie ist da

HQ

A Minecraft Movie ist in den Kinos die Puste ausgegangen. Die Live-Action-Adaption von Mojangs blockiger Welt erwies sich bei den Zuschauern als sehr effektiv, da der Film kürzlich die Marke von 900 Millionen US-Dollar an den Kinokassen überschritten hat, aber das Überschreiten der 1-Milliarde-Dollar-Marke scheint jetzt sehr unwahrscheinlich. Dies liegt vor allem daran, dass der Film nun sein digitales und On-Demand-Debüt feiert.

Obwohl der Film erst vor etwa sechs Wochen in die Kinos kam, kann er in einigen Regionen bereits zu Hause über On-Demand-Dienste A Minecraft Movie sehen. Für diejenigen, die in Großbritannien sind, müssen Sie sich jedoch noch etwas länger gedulden, da das digitale Debüt für Montag, den 19. Mai, geplant ist, wo Fans den Film zu einem Premium-Preis kaufen oder ausleihen können.

Wenn Sie nicht zu den Massen gehörten, die den Film in den Kinos gesehen haben (und den lächerlichen Chicken Jockey-Trend angenommen haben), können Sie hier unsere Rezension des Films lesen, um zu sehen, ob er auf Ihre Watchlist gehört.