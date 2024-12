Das diesjährige Xbox Indie Game Fest Demo-Event ist jetzt live

HQ

Microsoft hat das diesjährige Xbox Indie Game Fest Demo Event gestartet, bei dem Sie jetzt 38 Demos kommender Indie-Titel für Xbox Series X/S und Xbox One herunterladen können.

Unter diesen fast 40 Spielen gibt es tatsächlich neun neue Spiele, die im Zusammenhang mit diesem Event für Xbox angekündigt wurden. Dies sind der Pixel-Art-Roguelite-Brawler Metavoidal, Petey Pedro unBEETable Adventure, Potions: A Curious Tale, das Puzzle-Naturbauspiel Preserve, Robo Frenzy, RoboDunk, Seed of Heroes, Super Farming Boy und Yet Another Zombie Survivors.

Die Demos stehen bis zum 31. Dezember zum Download zur Verfügung und Sie können sie finden, indem Sie von Ihrer Xbox aus in den Xbox Store gehen und dann auf Games -> Games Home gehen und dann nach unten zu "Spieledemos" scrollen.

Sie können alle Spiele in der folgenden Liste sehen:

XBOX INDIE GAME FEST DEMO-EVENT 2024