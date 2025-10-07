Das Definitive Book of SNES RPGs ist eine Liebeserklärung an die 16-Bit-Klassiker

HQ

Für viele von uns, die das Super Nintendo als Kinder gespielt haben, gehören die vielen RPGs zu den absoluten Highlights des Systems - ein Genre, das auf der 16-Bit-Maschine wirklich aufblühte. Bitmap Books möchte dieses Vermächtnis mit dem umfangreichen kommenden Band The Definitive Book of SNES RPGs Vol. 1 ehren.

Dieser dicke Wälzer erstreckt sich über 550 Seiten, vollgepackt mit Entwicklerinterviews, Essays und glorreicher Nostalgie. Volume 1 wird Titel von A bis K abdecken, wobei der Schwerpunkt auf Klassikern wie Chrono Trigger, EarthBound, Breath of Fire, Final Fantasy II und mehr liegt. Wie immer bei Bitmap Books ist dies nicht nur eine trockene Enzyklopädie – es ist ein tief empfundener Einblick in die Magie und die Erinnerungen an die SNES-Ära und die Erkundung, warum diese Spiele auch heute noch bei den Spielern Anklang finden.

Vorbestellungen sind bereits möglich, und die offizielle Veröffentlichung ist für den 15. Oktober geplant. Für Sammler gibt es auch eine exklusive Limited Edition für diejenigen, die etwas ganz Besonderes suchen.

Also... Fühlen Sie sich versucht?