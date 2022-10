Das Dead Space Remake macht ein großartiges Survival-Horror-Spiel noch besser

HQ

Wenn man bedenkt, dass das ursprüngliche Dead Space erst 2008 herauskam, könnte man leicht argumentieren, dass ein Remake dieses Titels ein wenig unnötig ist. Aber andererseits befinden wir uns in einem Zeitalter der Remakes und Remasters, also warum nicht einem der kultigsten Survival-Horror-Spiele aller Zeiten seine Zeit in der Sonne geben ... wieder. Und genau das hat EA Motive getan. Es hat einen geliebten Titel genommen, ihm einen frischen Anstrich gegeben, einige Systeme aktualisiert, um es besser an die moderne Ära des Spielens anzupassen, und ich weiß das alles, weil ich die Gelegenheit hatte, mich hinzusetzen und die ersten drei Kapitel dieser neu gemachten Erfahrung im Rahmen einer Reise in die Londoner Büros von EA durchzuspielen.

Bevor ich darauf eingehe, wie sich dieses Remake leicht vom Original unterscheidet, möchte ich auf einige der Ähnlichkeiten eingehen. In erster Linie ist dies ein Remake, das dem Spiel von 2008 viel Tribut und Aufmerksamkeit zollt. Die Sequenzen werden so angeboten, wie sie waren, wenn auch mit schöneren Grafiken, der Horror zeichnet sich immer noch aus und zielt darauf ab, Sie durch und durch zu erschrecken, und darüber hinaus bleibt die actiongeladene Science-Fiction-Geschichte bestehen, in der sich der Protagonist Isaac Clarke durch das schwer beschädigte USG Ishimura-Schiff arbeiten muss, während er sich allen Arten von schrecklichen Kreaturen stellt. Diese Kernerfahrung ist immer noch da und fast 15 Jahre später funktioniert sie immer noch unglaublich gut.

Aber da es sich um ein modernes Remake handelt, hat sich EA Motive einige kreative Freiheiten genommen, um sicherzustellen, dass sich das Gameplay nicht veraltet anfühlt und wirklich zur aktuellen Hardware-Generation passt. Natürlich, wie ich schon mehrfach angedeutet habe, wurde die Grafik deutlich verbessert. Isaacs Anzug sieht viel detaillierter aus, der Ishimura ist gruseliger, dunkler und atmosphärischer als je zuvor, und die Art und Weise, wie das Licht von den Oberflächen des Schiffes abprallt, trägt jetzt auf eine Weise zum Terror bei, die vorher nie möglich war. Dann gibt es das Audio, das verbessert wurde, so dass der Ton durch die Korridore der Ishimura hallt, was es umso schwieriger macht, zu sagen, woher die Gefahr kommt, etwas, das sich verschlimmert, wenn der Strom ausfällt und Sie Ihren Weg mit einer einfachen Taschenlampe beleuchten.

Aber audiovisuelle Verbesserungen sind nicht alles, worauf sich EA Motive konzentriert hat, da dieses Remake technologisch nicht so begrenzt ist wie sein Vorgänger. Die Ishimura ist nicht mehr durch Ladebildschirme belastet, was bedeutet, dass Sie das gesamte Schiff ohne Unterbrechung bereisen und auch die gesamte Geschichte in einer nahtlosen Anstrengung durchspielen können. Es ist alles Teil der zusätzlichen immersiven Bemühungen, die unternommen wurden, etwas, worin sich Dead Space schon immer ausgezeichnet hat, aber hier auf einer ganz zusätzlichen Ebene ist, wenn es mit dem im Wesentlichen HUD-losen Gameplay kombiniert wird (da alle notwendigen Informationen auf Isaacs Anzug und Waffen zu finden sind) und den realistischeren Necromorphs. Und was ich hier meine, ist, dass EA Motive versucht hat, die gleichen Monster und Designs zu behalten, aber darauf aufgebaut hat, indem es ihnen komplette Skelette und Anatomie gegeben hat, die Isaac mit seinen Waffen auf verschiedene Arten auseinander sprengen kann. Der Plasma-Cutter nimmt buchstäblich Brocken von einem Necromorph und zerstückelt sie, während der Flammenwerfer stattdessen Fleisch von den Knochen schmilzt, was es noch einfacher macht, Gliedmaßen vom Torso zu entfernen. Es ist unglaublich grafisch und blutig, aber auch eine sehr willkommene Verbesserung.

Diese Features machen Dead Space umso erschreckender und lassen es sich eher wie ein neues Spiel als wie ein Remake anfühlen, und alle arbeiten in Harmonie mit den umweltschädlichen Sci-Fi-Fähigkeiten (wie Kinesis und Stasis), um den Kampf bedrohlicher und fesselnder zu machen. Aber es ist erwähnenswert, dass sich die Monster-KI ein wenig flach anfühlte. Während die reine Angst, von einem riesigen Killermonster gejagt zu werden, immer noch da ist, nimmt die Tatsache, dass Sie ihnen leicht ausweichen oder sie zu Fall bringen können, ohne viel ins Schwitzen zu geraten (vorausgesetzt, Sie treffen Ihre Schüsse), ein wenig Schlagkraft aus dem Gameplay. Zugegeben, die Vorschau, die ich testen konnte, war nur auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein höherer Schwierigkeitsgrad die Necromorphs schlauer machen wird.

Aber alles in allem, wenn ich auf meine Zeit mit Dead Space Remake zurückblicke, kann ich nicht anders, als in ein breites Grinsen auszubrechen. Dies ist immer noch eine so fabelhafte Serie, und was EA Motive mit diesem Remake macht, zeigt, dass das Team versteht, dass Remakes mehr sein müssen als genau die gleiche Erfahrung mit besseren Bildern. Die modernisierten Features lassen dies frisch und einzigartig erscheinen, und doch denkt man nie einen Moment, dass sich das Entwicklerteam zu viele Freiheiten mit der Serie genommen und den Ruf des ikonischen Survival-Horror-Titels beschmutzt hat. Es mag eine harte Konkurrenz mit The Callisto Protocol haben, das etwa sieben Wochen vor seinem Debüt debütierte, aber jeder, der Isaac Clarkes erstklassiges Abenteuer liebte, sollte auch diesem unbedingt Aufmerksamkeit schenken.