Das DCU nähert sich dem Ende seiner Suche nach Supergirl

HQ

Vor nicht allzu langer Zeit berichteten wir, dass Warner Bros. Screen-Tests für Supergirl durchgeführt hatte, wobei zu dieser Zeit vier Schauspielerinnen für die Rolle im Gespräch waren. Es waren Milly Alcock, Emilia Jones, Cailee Spaeny und Meg Donnelly.

Jetzt, so The Hollywood Reporter, wurden diese Schauspielerinnen auf zwei reduziert. Nur Milly Alcock, die vor allem für ihre Arbeit in House of the Dragon bekannt ist, und Meg Donnelly von Zombies sind übrig geblieben. Die DCU-Bosse James Gunn und Peter Safran waren bei ihren letzten Screentests dabei.

Supergirl wird eine wichtige Figur im neuen DCU sein. Sie wurde in Superman: Legacy eingeführt und wird bald darauf in Supergirl: Woman of Tomorrow ihren eigenen Film haben. Es bleibt noch viel Zeit, um die richtige Schauspielerin zu besetzen, denn Superman: Legacy soll erst 2025 in die Kinos kommen. Es scheint keinen Hinweis darauf zu geben, wer am ehesten die Nase vorn haben wird, aber Meg Donnelly hat Erfahrung mit der Stimme von Supergirl in einigen DC-Animationsprojekten, also wird das vielleicht ihrem Fall helfen.