Das DC Cinematic Universe orientiert sich mehr an Star Wars als an MCU

Früher sahen viele die große Stärke der Marvel-Filme darin, dass sie gemeinsam eine größere, zusammenhängende Geschichte erzählten, die in epischen Schlussfolgerungen über sogenannte "Phasen" gipfelte. Aber vielleicht hat die Welt das satt? Wenn nichts anderes, wird das DC Cinematic Universe nicht so zusammenhalten.

Im Happy Sad Confused-Podcast sagt der Schöpfer des Podcasts, James Gunn, dass es eher Star Wars als das MCU sein wird:

"Hier geht es um ein vernetztes Universum. Wir bauen Welten. Wir bauen keine Geschichten auf. Wir schreiben nicht eine Geschichte, die einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Wir erschaffen ein Universum, in das die Menschen gehen und sich in dieses Universum einlassen und es erleben können. In dieser Hinsicht ähnelt es viel mehr Star Wars als Marvel."

Das DC-Universum hat mit Creature Commandos begonnen, geht aber mit Superman richtig los, und ihr könnt euch den Trailer unten ansehen.