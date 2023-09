Das Datum der geschlossenen Beta von Tekken 8 und Feng wurden im neuen Trailer enthüllt

HQ

Jonas ist nicht der Einzige, der in diesem Jahr das Vergnügen hat, eine frühe Version von Tekken 8 zu spielen, denn eine kleine Auswahl von Fans auf der ganzen Welt konnte an verschiedenen Tests teilnehmen. Die Chancen, dass Sie sich diesen Rängen anschließen, sind gerade deutlich gestiegen.

Der heutige Tekken 8-Trailer bestätigt nicht nur, dass Feng als spielbarer Kämpfer im Spiel zurückkehrt und einige der Dinge, die er tun kann. Außerdem wird verraten, dass die geschlossene Beta von Tekken 8 auf allen drei Plattformen von 9 Uhr BST / 10 Uhr MESZ am 20. Oktober bis 9 Uhr BST / 10 Uhr MESZ am 23. Oktober stattfinden wird. Dies wird nicht derselbe Inhalt sein wie der Test des geschlossenen Netzwerks, da Azucena, Raven und Feng zusammen mit einigen neuen Umgebungen hinzugefügt werden (es werden insgesamt 19 sein, also erwarten Sie bis dahin eine weitere Charakterenthüllung). Klingt interessant? Dann melden Sie sich hier für Ihre Chance zur Teilnahme an.