Das Dark-Fantasy-Strategie-RPG Annulus erscheint nächsten Monat

Das Dark-Fantasy-Strategie-RPG Annulus hat sein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben. Seit seiner ersten Enthüllung hat das Spiel online stetig an Interesse gewonnen und hat nun 500.000 Voranmeldungen auf Mobil- und PC-Positionen erreicht. Für die Fans, die darauf warten, in diese Welt einzutreten und die Kontrolle über ihre Gruppe zu übernehmen, bleibt nicht mehr lange, denn das Spiel erscheint am 8. April.

Um sich von den vertrauten Fantasy-Ästhetik zu entfernen, die wir heute in vielen RPGs sehen, entscheidet sich Annulus, eine einzigartige Welt zu erschaffen. Die Spieler übernehmen die Rolle der Kompaniekommandanten, während sie versuchen, ihre Heldengruppe durch eine Welt zu führen, die in Konfliktzyklen gefangen ist.

Im untenstehenden filmischen Trailer bekommen wir einen Einblick in diese unverwechselbare Fantasiewelt. Ob es sich von anderen dunkleren Settings abhebt, ist derzeit unklar, aber wir werden es erfahren, wenn das Spiel in nur wenigen Wochen erscheint.