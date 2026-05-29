Das Cyberpunk 2077 TCG ist die am besten finanzierte Spielkampagne in der Geschichte von Kickstarter

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Wenn das Cyberpunk 2077 TCG in der realen Welt genauso beliebt ist wie auf Kickstarter, könnten frühe Investoren wie Leute gefeiert werden, die 2010 ein oder zwei Dollar in Bitcoin investiert haben. Das Spiel hat eine enorme frühe Investition von Unterstützern angezogen und Rekorde auf Kickstarter gebrochen.

Wie die neuesten Finanzzahlen von CD Projekt Red bestätigen, brachte das Cyberpunk Trading Card Game im Verlauf seiner Kampagne 28 Millionen US-Dollar von Unterstützern ein. Es stieg schnell zum am häufigsten finanzierten TCG aller Zeiten auf, ist jetzt aber auch die am meisten finanzierte Spielkampagne auf Kickstarter und die drittmeistfinanzierte Kampagne aller Zeiten, unabhängig von der Kategorie.

Das ist beeindruckend und zeigt viel Potenzial für dieses neue TCG, das in die Welt kommt. "Das Cyberpunk TCG, das gemeinsam mit WeirdCo entwickelt wurde, ist zum am meisten unterstützten Spiel – sowie zum drittmeistfinanzierten Projekt – in der Geschichte von Kickstarter geworden, mit mehr als 28 Millionen US-Dollar. Das zeigt die große Nachfrage nach mehr Inhalten aus dem Cyberpunk-Universum", kommentierte CD Projekt Red-CEO Michał Nowakowski.

Um dieses TCG gibt es definitiv viel Hype, und wir müssen sehen, wie es beim allgemeinen Verkauf durchgeht. Da Sammelkartenspiele immer beliebter werden, sind Scalpers zu einem immer größeren Thema geworden. Da die Leute jedoch die besten Karten sammeln wollen, scheint dies nur dazu bestimmt zu sein, dass andere so viel Lager wie möglich aus dem Regal räumen, in der Hoffnung, Gold zu finden.