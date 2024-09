Das Crowdfunding für die Last Ninja Collection startet nächste Woche

HQ

Wenn du in den 80er Jahren dabei warst, erinnerst du dich wahrscheinlich an das prägende Commodore 64-Action-Adventure The Last Ninja aus dem Jahr 1987, das von System 3 entwickelt wurde. Es wurde so beliebt, dass es zwei Fortsetzungen gab, wobei Last Ninja 3 1991 veröffentlicht wurde.

Anfang 2000 gab es Versuche, die Serie wiederzubeleben, aber es verlief leider im Sande und seitdem haben wir außer einer Wiederveröffentlichung für die Wii Virtual Console im Jahr 2008 kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben.

Jetzt ist jedoch eine riesige Sammlung namens The Last Ninja Collection auf dem Weg für PC und Switch. Diese wird demnächst als Kickstarter-Kampagne gestartet und neben allen drei Last Ninja-Titeln (sowie der Remix-Version von Teil zwei) sind auch International Karate, IK+ und Bangkok Knights enthalten.

Darüber hinaus werden auch Demoversionen der beiden Last Ninja-Spiele versprochen, die in den frühen 2000er Jahren gestartet wurden, aber nie zustande gekommen sind und noch nie zuvor gezeigt wurden. Als ob das noch nicht genug wäre, sind auch noch weitere coole Sammlerstücke geplant, die ihr euch im Bild unten ansehen könnt.

Die Spendenaktion startet am 10. September unter diesem Link. Zeit, sich etwas zu gönnen?