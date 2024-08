Das Crow-Reboot ist nun der größte Flop des Jahres

HQ

Der viel geschmähte Borderlands Film kann aufatmen, denn das Reboot von The Crow hat die Ehre übernommen, der (bisher) größte Flop des Jahres zu sein. Das von Bill Skarsgård geleitete Projekt konnte an seinem Eröffnungswochenende rund 4,6 Millionen US-Dollar einspielen.

Borderlands hatte auch keine sehr große Premiere, aber trotz der Umstände schaffte er es, an seinem ersten Wochenende fast doppelt so viel zu machen. Es wird noch schlimmer, wenn wir die folgenden Tage vergleichen, in denen The Crow gerade einmal 10 Millionen Dollar an Ticketeinnahmen knacken konnten, weniger als die Hälfte dessen, was Borderlands im gleichen Zeitraum zusammengekratzt hat.

Natürlich ist es auch erwähnenswert, dass Borderlands in der Herstellung mehr als doppelt so viel kosten; Ungefähr 100 Millionen US-Dollar im Vergleich zu The Crow s bescheidenerem Budget, das angeblich rund 50 Millionen US-Dollar beträgt. Mit anderen Worten, es kann gut sein, dass Borderlands am Ende das teurere der beiden Projekte für Lionsgate ist, das leider der Vertreiber beider Bomben ist.

Zum Zeitpunkt des Schreibens hat The Crow reboot 20% auf Rotten Tomatoes und 30% auf Metacritic.

Haben Sie einen Neustart von The Crow gesehen oder planen Sie, ihn neu zu starten?

Danke, Box Office Mojo.