Das Cover der Standard Edition von F1 25 zeigt zwei mehrfache Rennsieger und einen Rookie...?

Es ist fast an der Zeit, das nächste Kapitel in der F1-Rennspielserie von Codemasters aufzuschlagen, denn F1 25 wird heute, um genau 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr MEZ, vollständig enthüllt. Zuvor hat der Entwickler nun die Cover-Sterne für die Standard Edition des Spiels sowie die Iconic Edition enthüllt. Und ersteres könnte Sie ein wenig überraschen.

Zunächst einmal wird der Iconic Edition ausschließlich von Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton angeführt. Das ist keine wirkliche Überraschung.

Laut dem Standard Edition teilt sich die aktuelle F1-Sensation, McLaren-Pilot Oscar Piastri, das Cover ausgerechnet mit dem Ex-Ferrari- und jetzigen Williams-Fahrer Carlos Sainz sowie dem Haas-Rookie Ollie Bearman.

Dadurch bleibt eine Reihe anderer Namen verfügbar, die in den anderen Versionen verwendet werden können. Sollten wir erwarten, dass Max Verstappen von Red Bull zum vierten Mal in Folge eine Champions Edition anführt, und dann vielleicht Lando Norris, Charles Leclerc und George Russell in einer Art Deluxe Edition zu sehen sein werden? Zweifellos werden wir von all dem und mehr bei der Enthüllung in ein paar Stunden hören.