Das chinesische Phänomen Ne Zha 2 hat an den Kinokassen die 2-Milliarden-Dollar-Marke überschritten

HQ

Wenn Sie sich den Filmbereich schon eine Weile ansehen, haben Sie wahrscheinlich schon von Ne Zha 2 gehört, dem Film, der in China Fuß fasst und schnell zu einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten geworden ist.

Er hat bereits die Krone für den umsatzstärksten Animationsfilm von Inside Out 2 übernommen und will nun Avengers: Infinity War und Star Wars: Das Erwachen der Macht ablösen, während er seinen Aufschwung durch die umsatzstärksten Filme fortsetzt. Am interessantesten ist vielleicht, dass dieser Film einen solchen Erfolg fast ausschließlich durch das chinesische Publikum erzielt hat. Obwohl Hollywood darauf beharrt, dass es der einzige Ort ist, an dem Filmmagie stattfindet, scheint das im Moment nicht mehr so wahr zu sein.

Nur 2% der Einnahmen an den Kinokassen von Ne Zha 2 stammen von außerhalb Chinas, und er ist erst seit 33 Tagen in den Kinos, was seinen immensen Erfolg zeigt. Laut einem Branchenanalysten über Resonate ist "Ne Zha 2 führend" für Chinas Filmindustrie, die in den kommenden Jahren voraussichtlich wachsen wird.