Das Casino und Glücksspiel von Grand Theft Auto Online sind in Australien verboten

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Da verschwindet der Traum, dass Australier ein brandneues Auto gewinnen. Grand Theft Auto Online hat seine Glücksspielfunktionen für australische Spieler entfernt, da es scheint, als hätten neue Online-Sicherheitsgesetze das Verbot des Diamond Casino & Resorts streng verschärft.

Das ist zumindest die aktuelle Spekulation, denn durch die GTA-Foren und soziale Medien haben Spieler entdeckt, dass sie keinen Zugriff mehr auf die Spielautomaten, Spieltische und das Lucky Wheel im Diamond Casino & Resort haben. Spieler können weiterhin das Casino betreten, um ihre Chips gegen Bargeld zu tauschen und einen täglichen Bonus zu erhalten, aber selbst wenn sie einen privaten Penthouse-Tisch besitzen, dürfen sie nicht spielen.

Australien hat im März dieses Jahres neue Gesetze zur Online-Sicherheit und Alterssicherung eingeführt, die als Ursache für das Verbot gelten. Außerdem wird laut TweakTown angenommen, dass auch die Kartenspiele von Red Dead Online ihren Nutzen für Australier verloren haben.

Das Lucky Wheel-Verbot fühlt sich besonders hart an, da man kein Ingame-Geld ausgeben muss, um es zu bedienen. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler einen super seltenen Lost Slamvan vom Rad bekommt, nun auf 0 % reduziert, wenn er Australier ist, da dieses Fahrzeug nur über das Lucky Wheel erhalten werden kann.