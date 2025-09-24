Das Capcom-Online-Programm TGS 2025: Pragmata zwingt dich dazu, beim Erkunden von Dianas Hacking-Fähigkeiten Strategie anzuwenden

HQ

Pragmata ist einer dieser Titel mit zwei Seiten: Einerseits sieht es jedes Mal super interessant aus, wenn wir das Gameplay und das Setting sehen, und andererseits ist es immer noch nicht ganz klar, wie dieses Kampfsystem Echtzeit mit einer Art Helldivers 2-ähnlichen Tricks kombiniert, aber es sind tatsächlich Hacks auf den Mechs, die Feinde des Spiels.

Das neue Filmmaterial zeigt Einblicke in einen neuen Ort sowie in den Schutzraum. In diesem Unterschlupf können Spieler Waffen und Hacking-Knoten drucken (freischalten) und aufrüsten, darunter den neuen Charge Piercer und den Ködergenerator, die Hugh einzigartige Möglichkeiten bieten, randalierende Roboter auszumanövrieren. Ebenfalls zu sehen ist der Multi-Hack Node, mit dem Diana die Roboter umgeht.

Schauen Sie sich den Trailer mit diesen neuen Funktionen unten an. Es gibt noch viele Fragezeichen, aber es sieht so aus, als ob die Leute bei Capcom sich darauf einlassen, und Pragmata wird 2026 für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen.