Das Cambridge Dictionary nennt sein Wort des Jahres 2025 als "Parasozial"

HQ

Es ist eine faszinierende Angelegenheit geworden, den verschiedenen Wörterbuchmachern zu folgen, um zu sehen, was sie als Word of the Year für jedes Kalenderjahr ansehen. Es ist faszinierend, denn zumindest in letzter Zeit haben soziale Medien und die Online-Kultur einen enormen Einfluss auf die ausgewählten Wörter gehabt, so sehr, dass "NFT" 2021 den Titel gewann, "Goblin Mode" 2022, "Rizz" 2023 und dann "Brat" nach einem Charli XCX-Sommer 2024. 2025 verläuft ein ähnlicher Trend.

Cambridge Dictionary hat ihr Wort des Jahres 2025 enthüllt und es wird zum Begriff "Parasozial" ernannt. Dies ist ein immer häufiger gebräuchlicher Begriff, der das Verhalten bestimmt, das manche zeigen, wenn sie eine Beziehung oder Verbindung zu einem Prominenten oder einer berühmten Person aufbauen, die sie eigentlich nicht kennen und mit der sie keine menschliche Verbindung hatten. Die Definition erklärt es so.

"Parasozial: Beziehung zu einer Verbindung, die jemand zwischen sich selbst und einer nicht bekannten berühmten Person, einer Figur in einem Buch, Film, einer Fernsehserie usw. oder einer künstlichen Intelligenz spürt."

Es scheint, dass das Wort in letzter Zeit aufgrund des weiteren Aufstiegs von Influencern, aber auch durch die zunehmende Nutzung von KI-Bots, die ebenfalls in diese Kategorie fallen, immer beliebter geworden ist. Der Chefredakteur der Cambridge Dictionary, Colin McIntosh, hat sich zur Auswahl der Parasozialen mit Folgendem geäußert:

Werbung:

"Parasozial fiel 2025 aus mehreren Gründen hervor. Das öffentliche Interesse an dem Begriff ist in diesem Jahr massiv gestiegen, wie wir aus unseren Daten sehen können: Die Anzahl der Suchanfragen im Cambridge Dictionary sowie bei Google stieg mehrfach stark an. Es ist aus sprachlicher Sicht interessant, weil es den Übergang von einem akademischen Begriff zu einem von gewöhnlichen Menschen in ihren Social-Media-Beiträgen verwendeten Begriff vollzogen. Und es fängt auch den Zeitgeist des Jahres 2025 ein, da die Faszination der Öffentlichkeit für Prominente und ihren Lebensstil immer neue Höhen erreicht."

Was die Wörter betrifft, die es auf die Word of the Year Shortlist schafften, so erreichten sowohl "Pseudonymisierung" als auch "Memeify" diese Phase des Prozesses, wobei "glazing", "bias", "vibey", "breathwork" und "doom spending" ebenfalls von Cambridge Dictionary erfasst wurden.

Werbung: