Das Callisto-Protokoll in Japan verboten

Armes Japan, es sieht nicht so aus, als würden sie eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres genießen können. Das Callisto-Protokoll wird in Japan verboten, nachdem es die japanische Zensurbehörde nicht passiert hat. Dies liegt vor allem daran, dass die Entwickler des Spiels sich weigerten, den vom Rat für die Genehmigung des Titels geforderten Änderungen zuzustimmen. Striking Distance gab die Nachricht selbst über ihre Social-Media-Kanäle während des Tages bekannt, wo sie Folgendes schrieben:

"Wir haben festgestellt, dass das Spiel die CERO-Bewertung in seinem aktuellen Zustand nicht bestehen kann und dass die Änderung des Inhalts nicht die Erfahrung bietet, die die Spieler erwarten. Wir würden uns über Ihr Verständnis in Japan freuen."

Japans Zensurbehörde ist berüchtigt, wenn es um Gewalt in Spielen und Medien geht, ebenso wie ihr australisches Gegenstück, und dies ist kaum das erste Mal, dass sie Änderungen von Entwicklern verlangen. Frühere Veröffentlichungen wie Gears of War, Call of Duty, Dead Island und GTA waren ebenfalls in irgendeiner Form von ihnen betroffen.

Was denkst du über Zensurbehörden und Altersgrenzen?

