Das Call of Duty League Championship Weekend 2025 stellt neuen Zuschauerrekord für CoD-Esports auf

Es gibt immer noch eine sehr klare Nachfrage nach Call of Duty eSports, wie die jüngsten Zuschauerstatistiken für Championship Weekend vom letzten Wochenende bestätigen.

Activision und die Call of Duty League haben in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass das jüngste Event einen neuen CoD-Esports-Zuschauerrekord aufgestellt hat, mit einer Spitzenzuschauerzahl von 353.525 während des großen Finalspiels zwischen OpTic Texas und Vancouver Surge, einem Spiel, in dem OpTic die Nase vorn hatte und seine Meisterschaftstrophäe verteidigte.

Zum Vergleich: Dies ist ein Anstieg der Zuschauerzahlen um fast 25 % gegenüber dem letztjährigen Championship Weekend, und zweifellos schafft es nun einen Präzedenzfall für die kommende Saison 2025/26, die auf Call of Duty: Black Ops 7 gespielt wird.