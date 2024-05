Das Budget von The Acolyte betrug Berichten zufolge rund 180 Millionen US-Dollar

HQ

The Acolyte feiert in knapp einer Woche Premiere, aber bevor wir uns an der Star Wars-Serie erfreuen können, die vor den Ereignissen von Die dunkle Bedrohung spielt, haben wir einige interessante neue Details zum Budget.

Wie die New York Times berichtet, wird angenommen, dass das Budget für The Acolyte bei atemberaubenden 180 Millionen Dollar liegt. Das ist mehr als das Produktionsbudget für Barbie, Furiosa und nur 10 Millionen Dollar weniger als das Budget von Dune: Part Two.

Dies zeigt, dass Disney immer noch bereit ist, viel Geld in Star Wars zu stecken, und dass es wahrscheinlich einige hohe Erwartungen an The Acolyte gibt. Die Serie besteht aus 8 Episoden, die jeweils etwa 30 Minuten lang sind.

Denken Sie, dass das Budget für The Acolyte zu hoch ist?