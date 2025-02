Das Budget von Split Fiction war etwa doppelt so hoch wie das von It Takes Two

HQ

In Anbetracht des ungezügelten Erfolgs von It Takes Two kann man davon ausgehen, dass Entwickler Hazelight für ihr nächstes Spiel, das kommende Split Fiction, noch größer werden durfte. Dies wurde von Regisseur Josef Fares in einem kürzlichen Interview so gut wie bestätigt, als er enthüllte, dass das Budget von Split Fiction fast doppelt so groß war wie das von It Takes Two.

Im Gespräch mit MinnMax erklärte Fares, dass im Vergleich zu It Takes Two Split Fiction "fast doppelt so viel Budget" ist, und auf die Frage, wohin das erhöhte Budget geflossen sei, fügte Fares hinzu: "Schauen Sie sich den Spielmann an, Sie mich, schauen Sie sich das Spiel an!"

Trotz der größeren finanziellen Unterstützung dauerte die Entwicklung des Spiels ungefähr genauso lange, was Fares bestätigte, als er über die Entwicklungsdauer in Jahren sprach: "Dreieinhalb ist noch besser, drei bis vier Jahre sind perfekt."

Und in dem vollständigen und wirklich umfassenden Interview verriet Fares auch ein wenig darüber, was als nächstes für Hazelight ansteht, und behauptete, dass das Studio damit über das kooperative Genre hinausgehen könnte.

"Bei Hazelight dreht sich alles um Koop und wird immer in unserer DNA sein, aber das erste Spiel, Brothers, ist ein Einzelspieler-Spiel und wer weiß, was in der Zukunft passieren wird."

Freust du dich schon auf Split Fiction, das am 6. März für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird?