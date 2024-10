Das britische Publikum kann endlich The Last Voyage of the Demeter

Letzten Sommer kam eine Adaption eines der furchteinflößendsten Kapitel von Dracula in die Kinos. Es war unter dem Namen The Last Voyage of the Demeter bekannt und erzählte, wie ein Vampir auf einem alten Handelsschiff namens Demeter von seiner Heimat nach Großbritannien übersetzte und dabei alle Seeleute an Bord brutal ermordete.

Obwohl der Film unterschiedliche Kritiken erhielt, hatte das britische Publikum nie die Möglichkeit, ihn selbst zu sehen, da der Kinostart des Films in dem Land aufgrund seltsamer Lizenzprobleme abgesagt wurde und er nicht einmal seinen Weg in die Online-Dienste fand, um gekauft oder ausgeliehen zu werden. Bis jetzt.

Sie können in den meisten Online-Shops The Last Voyage of the Demeter kaufen und den Horrorfilm selbst zu einem Preis von 9,99 £ sehen. Wenn Sie lieber ein paar Cent sparen und den Film stattdessen ausleihen möchten, kann der Film ab dem 28. Oktober ausgeliehen werden, wahrscheinlich für etwa 3,49 bis 4,99 Pfund.

Um einen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was kommen wird, schaut euch den Trailer zu The Last Voyage of the Demeter unten an und findet unseren Testbericht hier.