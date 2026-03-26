Das britische Militär wird russische Schattenflottentanker entern

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Das Vereinigte Königreich hat seinem Militär ermächtigt, russisch-verbundene Öltanker zu entern und festzuhalten, die verdächtigt werden, in der sogenannten Schattenflotte zu operieren.

Premierminister Keir Starmer sagt, die Entscheidung solle Exporte stören, die Wladimir Putins Krieg in der Ukraine finanzieren.

"Wir gehen noch härter gegen seine Schattenflotte vor", sagte Starmer und verband die Entscheidung mit steigenden Ölpreisen und anhaltenden globalen Spannungen.

Britische Behörden erklärten, dass Schiffe, die sich weigern, geknochen werden könnten, mit möglichen strafrechtlichen Verfahren gegen Eigentümer und Betreiber wegen Sanktionsverstößen.

Russland hat sich seit der Invasion der Ukraine 2022 stark auf diese Schiffe verlassen, um westliche Beschränkungen zu umgehen, wobei das Vereinigte Königreich schätzt, dass sie den Großteil seiner Rohölexporte transportieren.

Die Ankündigung erfolgt, während europäische Länder ihre Bemühungen verstärken, gegen das Netzwerk vorzugehen, angesichts von Bedenken hinsichtlich Sanktionsumgehung und Umweltrisiken.