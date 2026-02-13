UK High Court entscheidet Palestine Action Verbot als rechtswidrig

HQ

Der britische High Court hat entschieden, dass die Entscheidung der Regierung, Palestine Action nach Anti-Terror-Gesetzen zu verbieten, rechtswidrig war, in einem wegweisenden Urteil, das die erste erfolgreiche gerichtliche Anfechtung einer Proskriptionsanordnung darstellt. Die Direktaktionsgruppe wurde rechtlich auf dieselbe Grundlage wie Organisationen wie Islamic State gestellt, sodass Mitgliedschaft oder öffentliche Unterstützung ab dem 5. Juli letzten Jahres mit bis zu 14 Jahren Haft bestraft werden konnte.

Der Fall wurde von Mitbegründer Huda Ammori eingereicht und am High Court of England and Wales in London verhandelt. Am Freitag stellten drei Richter unter der Leitung von Dame Victoria Sharp fest, dass das Verbot eine "sehr erhebliche Störung" der Rechte auf Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit darstelle. Sie kamen außerdem zu dem Schluss, dass die damalige Innenministerin Yvette Cooper inkonsequent mit ihrer eigenen Politik gehandelt hatte. Das Gericht erklärte jedoch, dass das Verbot vorübergehend bestehen bleibt, um der Regierung Zeit zur Berufung zu geben.

Die derzeitige Innenministerin Shabana Mahmood sagte, sie werde das Urteil beim Berufungsgericht anfechten und argumentierte, dass ein Verbot notwendig sei, um die nationale Sicherheit zu schützen. Die Richter räumten ein, dass einige der Aktivitäten der Gruppe unter die rechtliche Definition von Terrorismus nach dem Terrorismusgesetz von 2000 fielen, erklärten jedoch, dass ihr Ausmaß und ihre Beständigkeit kein vollständiges Verbot rechtfertigten. Seit Inkrafttreten des Verbots wurden Berichten zufolge mehr als 2.700 Menschen festgenommen, viele werden wegen Straftaten im Zusammenhang mit öffentlichen Unterstützungsbekundungen für die Gruppe beschuldigt, Hunderte wurden angeklagt und warten auf weitere rechtliche Klarstellungen...