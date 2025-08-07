Das Brettspiel von Tekken erreicht 700 % seines Finanzierungsziels

HQ

Die Crowdfunding-Kampagne von Tekken: The Board Game hat ihr Ziel bereits übertroffen und noch mehr. In nur 35 Minuten nach dem Start wurde das Crowdfunding-Ziel von 50.000 € erreicht. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat es das Unternehmen geschafft, 700 % dieses Ziels zu übertreffen.

Derzeit liegt die Finanzierungssumme für das Tekken-Brettspiel bei 354.631 Euro von etwas mehr als 2.700 Unterstützern. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Tekken: The Board Game beschreibt sich selbst als asymmetrisches Kampfspiel, in dem du ikonische Charaktere aus der Reihe steuerst, die alleine, in einem Duell oder in einem Turnier kämpfen.

1-8 Spieler können das Spiel spielen, es dauert zwischen 20 und 60 Minuten und es ist für Spieler ab 13 Jahren. Das Hauptspiel besteht aus 8 Charakteren, 8 Spielerbrettern, 72 Karten, 8 Hilfeblättern und 3 speziellen Spielsteinen sowie 4 Stufen. Wenn du dich jetzt einkaufst, erhältst du außerdem die Erweiterung "Devil Jin Tournament" und eine kostenlose exklusive Box, die jeweils einen neuen Charakter, zusätzliche Stufen und mehr enthält.

