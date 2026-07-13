Das Brandrisiko breitet sich in Europa weiter aus, da ein neuer Waldbrand in der Nähe von Paris ausbricht

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Während noch Nachrichten vom gewaltigen Waldbrand in Almería, Spanien eintreffen (die Zahl der Todesopfer liegt bereits bei 13), werden in Europa angesichts der neuen Hitzewelle weitere Waldbrände ausgerufen. So verhält es sich in der Nähe von Paris, wie Reuters berichtet, wo ein schnell ausziehendes Feuer durch das Fontainebleau zog, einen historischen Wald etwa 70 km von Paris entfernt. Das Feuer hat die Sperrung der A6-Autobahn, die Evakuierung von 800 Personen und den Bedarf an Wasserbombenflugzeugen im Großraum Paris erzwungen.

Mit sich überlappenden Hitzewellen (und sogenannten "Heat Doms"), Dürre und Waldbränden war es in Westeuropa eine harte Jahreszeit. Frankreich verzeichnet seine dritte Hitzewelle der Saison, mit 26 Millionen Menschen unter Rotwarnung, während Italien eine weitere Woche extremer Hitze befürchtet und Spanien mit seinem größten Brand der Geschichte zu kämpfen hat.

Die Folgen gehen jedoch über die Flammen hinaus, da Hitze und Trockenheit die Ernten schädigen, die Kernenergieproduktion stören und beispielsweise den Güterverkehr am Rhein in Deutschland beeinträchtigen, was ebenfalls die Viehzucht belastet und zu Übertodesfällen beiträgt. Europäische Daten bringen die Hitzewelle Ende Juni mit mehr als 10.000 Übertodesfällen auf dem Kontinent in Verbindung.